Muere María Salud, víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa; suman 25 fallecidos

Ciudad de México.- La tragedia por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa sigue cobrando vidas. Este jueves se confirmó el fallecimiento de María Salud, una mujer que logró descender de un microbús para ponerse a salvo, pero que no resistió a las lesiones ocasionadas por el siniestro. Con su muerte, el número de víctimas mortales asciende ya a 25 personas.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Ssa CDMX) detalló que, hasta este momento, 21 personas permanecen hospitalizadas en distintos nosocomios de la capital, varias de ellas en estado delicado. En contraste, 38 pacientes han sido dados de alta luego de recibir la atención médica correspondiente.

El accidente, que estremeció a todo el país, ocurrió cuando una pipa explotó en plena vía pública, provocando un incendio de gran magnitud que alcanzó a vehículos, viviendas y peatones que transitaban por la zona.

Familias enteras continúan a la espera de noticias sobre sus seres queridos internados, mientras las autoridades capitalinas insisten en que se realizan todas las acciones médicas y de acompañamiento necesarias para las víctimas.