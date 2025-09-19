Pemex en Durango participa en el Segundo Simulacro Nacional 2025

DURANGO, DGO.
Las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Durango, al igual que en otros seis estados del país, participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2025, un ejercicio con el objetivo de fortalecer los protocolos de actuación ante posibles sismos.
El simulacro se llevó a cabo a las 12:00 horas, con la participación del personal de las oficinas operativas y administrativas de Pemex en la región. La actividad fue organizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con Protección Civil del Gobierno de México.
Pemex destacó que estos ejercicios forman parte de un programa anual que busca fomentar la cultura de la protección civil entre sus empleados, así como sensibilizarlos en la gestión de riesgos y evaluar sus protocolos de seguridad industrial.
Con estas acciones, la empresa estatal reafirma su compromiso de proteger la integridad física de sus trabajadores y de las comunidades donde opera.