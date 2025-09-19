Promueve plataforma digital productos y servicios locales

Lanza Canacintra su primer directorio industrial web

Por: Martha Medina

Canacintra lanzó su primer directorio industrial web, una plataforma digital gratuita que permitirá a las empresas promover sus productos y servicios, para generar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer la proveeduría regional.

Durante la presentación de este Directorio Industrial Web, Joana Soto Quintero, delegada de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, destacó que se trata de un esfuerzo que realizaron tanto la delegación estatal, como las de Gómez Palacio, Mazatlán y Torreón, “para presentar un proyecto con visión global, un directorio industrial de Canacintra, así como de proyectos que suman las empresas, buscando una visión de crecimiento”.

Agregó que no se trata solamente de una plataforma, sino que va más allá de una simple herramienta digital, pues se trata de una solución para empresas afiliadas, con el objetivo de que sirva para promocionar productos y servicios, así como darles oportunidades de negocios y un fortalecimiento conjunto.

En la presentación se indicó que el objetivo principal del directorio es transformar un motor de búsqueda de referencia para transacciones de compra y venta, que lo conformarán con el propósito de convertirlo en un punto de encuentro que impulse la proveeduría regional y multiplique las oportunidades de negocio para socios.

Se explicó que la plataforma digital brinda a cada empresa afiliada un perfil que incluye logotipo, descripción, catálogo de productos importantes y servicios, ubicación y datos secundarios, lo que permitirá que las empresas afiliadas a Canacintra tengan una promoción simultánea en 4 delegaciones, de manera inicial, aunque el objetivo es que este directorio pueda ampliarse a las 76 delegaciones que se tienen a nivel nacional.