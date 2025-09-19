Se registra explosión por acumulación de gas

Durango, Dgo.

Una explosión ocurrida este viernes por la mañana en el fraccionamiento Huizache I generó alarma entre vecinos de la zona; al final, se confirmó que fue un incidente derivado de una acumulación de gas.

Los hechos ocurrieron poco después de las 07:00 horas en la calle Quetzalcoatl y fueron reportados al número de emergencias 911 por varios vecinos.

Poco después llegaron al sitio elementos tanto de Seguridad Pública como del Cuerpo de Bomberos, que iniciaron entrevistas y una inspección en la zona.

Fue así que, en la casa marcada con el número 436, confirmaron que se había dado una explosión o flamazo, derivado de una aparente acumulación de gas.

El personal de auxilio ingresó al lugar para una verificación detallada y dentro no había ocupantes, pues al parecer habían salido de casa unos 20 minutos antes del incidente

Una vez descartados riesgos y lesionados, se dejó el lugar bajo el resguardo de los vecinos, que buscaban contactar a los motadores para notificar lo sucedido.