Batalla campal en una marisquería dejó varios heridos

Durango, Dgo.

Al menos un par de personas lesionadas fue el saldo de una violenta riña ocurrida este sábado por la mañana en una marisquería ubicada en el bulevar Enrique Carrola Antuna; los heridos, sin embargo, se fueron por medios propios antes de que llegara la autoridad.

Aunque los nombres de los lesionados se desconocen, trascendió que sufrieron heridas cortantes de tamaño significativo, pues en el lugar había, incluso, una cantidad considerable de sangre.

Los hechos fueron reportados poco antes de las 10:00 horas en un establecimiento ubicado a la altura del fraccionamiento Canelas, sitio desde el que el propio dueño pidió apoyo de las autoridades.

Y es que por causas no definidas, se dio un violento pleito en el que el sitio acabó en desorden, pues incluso cayeron mesas y sillas.

Además, al menos dos personas tuvieron hemorragias que dejaron rastro de líquido hemático por todo el lugar. Sin embargo, nadie esperó ni la llegada de las autoridades, ni apoyo médico y, cuando la autoridad arribó, ya no había participantes.