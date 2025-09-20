Le robaron su dinero y una bocina en el Albergue

Durango, Dgo.

Una mujer que vive temporalmente en el Albergue Indígena de Santa María de Ocotán fue

víctima de un robo en el que se llevaron de su alojamiento tanto dinero en efectivo, como una bocina amplificada.

La víctima es la señora Clara F., de 32 años de edad, quien habita uno de los cuartos ubicados dentro del Albergue Indígena, en el que da a la calle Porras.

Fue el viernes a media tarde cuando la víctima, al llegar a dicho espacio, se dio cuenta de que alguien había entrado, pues además de encontrar daños en su chapa, varias de sus pertenencias estaban en un lugar distinto.

Cuando revisó el cajón en el que había colocado su dinero, un total de 4 mil 200 pesos en efectivo, ya no lo encontró. Tampoco estaba ya su bocina amplificada.

Ante ello solicitó apoyo policial, y poco después llegaron agentes preventivos, pero se trataba de un hecho consumado sin sospechosos a la vista, por lo que se le recomendó denunciar ante la Fiscalía General del Estado.