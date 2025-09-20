Por rebasar en “tercer carril” chocó contra una camioneta

Durango, Dgo.

Una automovilista que decidió rebasar en contra a los vehículos detenidos en un alto, provocó un accidente que, durante un buen rato, complicó la entrada y salida de vehículos hacia la zona del fraccionamiento San Juan.

La presunta responsable es Sandra “N”, quien al momento del percance conducía una camioneta Dodge RAM, con la que impactó a una Toyota Tacoma comprada hace poco por Roberto “N”..

Los hechos ocurrieron en la avenida San Juan de Letrán, cuando la fémina circulaba de sur a norte y pretendía incorporarse al bulevar José María Patoni.

Sin embargo, tomó la decisión de improvisar un tercer carril en tal dirección (cuando solo existen dos) e invadió el tránsito del joven conductor de la Tacoma, que como ella, no pudo evitar el impacto.

Por fortuna, este se dio a velocidad moderada y, aunque hubo daños en las dos unidades motrices, estos son reparables; para los trámites administrativos acudió al lugar personal de la Policía Vial.