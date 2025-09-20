Riña frente a local de videojuegos dejó un hombre noqueado

Durango, Dgo.

Un hombre que no fue identificado resultó lesionado en una riña ocurrida al exterior de un local de videojuegos y “maquinitas”, ubicado en el centro de la ciudad; pese a que la víctima tiene un par de heridas que requerían atención, se fue antes de la llegada de la ambulancia.

La víctima es un joven que, según los testimonios recogidos por la autoridad, sostuvo una pelea con otro individuo al exterior de un negocio ubicado en prolongación Felipe Pescador.

Tras el incidente, quedó semi noqueado y con escoriaciones visibles, por lo que testigos decidieron solicitar presencia policial y médica, que llegó poco después.

Sin embargo, y pese a que el varón estaba muy aturdido, se incorporó y se fue del lugar antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, aunque se desconoce la razón por la que lo hizo.

Los oficiales y paramédicos que acudieron a la escena revisaron en los alrededores pero no lo encontraron, por lo que al final se cerró el servicio sin brindar la atención que se había solicitado.