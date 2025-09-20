Señora encontró muerto a su hijo de 20 años de edad

Gómez Palacio, Dgo.

Un joven de 20 años de edad fue encontrado muerto por su madre en un domicilio del municipio de Gómez Palacio; el muchacho, según los indicios, perdió la vida a causa de una autolesión.

La persona fallecida es A. A. M. S., quien en vida tenía su domicilio en la colonia Terra Blanca de la ciudad lagunera.

Según el informe, su madre de 49 años de edad se dio cuenta, en un momento de la noche del viernes, que su hijo no estaba en la habitación ni en algún otro de los espacios comunes de la vivienda.

Dado que era consciente de que padecía depresión, comenzó a buscarlo en donde pudo y lo encontró inconsciente en la azotea tras una clara autolesión, por lo que de inmediato llamó al número de emergencias 911.

Por desgracia, cuando personal médico llegó al lugar, el muchacho ya no tenía signos vitales, por lo que se notificó al agente del Ministerio Público para los procedimientos de rigor.

Con la muerte del joven de 20 años, suman 12 suicidios en el mes de septiembre, mientras que el acumulado anual es de 106 casos.