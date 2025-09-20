Vecinos de la colonia Máximo Gámiz denuncian colapso de drenaje tras lluvias

Durango, Dgo. – Habitantes de la colonia Máximo Gámiz hicieron un llamado urgente luego de que, tras las intensas lluvias, se taparan las alcantarillas de la calle José María Morelos y Pavón, lo que provocó el colapso del drenaje en varias viviendas.

Vecinos afectados señalaron que el agua negra comenzó a brotar desde las coladeras, inundando patios y poniendo en riesgo la salud de las familias, especialmente de los niños pequeños.

“Ya no podemos ni lavar ni entrar al baño. El drenaje está colapsado y el agua sucia se está metiendo al patio. Hemos hecho varios reportes a Aguas del Municipio y no han venido”, expresó el denunciante.

De acuerdo con testimonios, no se trata de un problema particular de una vivienda, sino de un desperfecto en la red pública que se agrava con cada lluvia, pues las alcantarillas permanecen bloqueadas y no permiten el desalojo del agua.

Los colonos urgieron a que se atienda la situación cuanto antes, ya que, además de la incomodidad, existe un riesgo sanitario por la acumulación de aguas residuales.