Detuvieron a un americano por pegar carteles contra la joven que lo rechazó

Durango, Dgo.

Un norteamericano que tiene su domicilio en el centro de la ciudad fue detenido por hostigar a una joven duranguense de 25 años de edad; y es que al verse rechazado por ellos, imprimió carteles con su fotografía con la única intención de molestarla.

El asegurado es Jacob L., quien dijo tener 42 años y ser de nacionalidad estadounidense, pero residente de la ciudad de Durango.

Fue el sábado cuando una joven de 23 años de edad pidió apoyo de la Policía Municipal porque sorprendió al tipo colocando carteles contra ella, haciendo varios señalamientos.

Entre estos, el gringo indica que la joven miente, usa a los hombres por dinero y juega con su corazón, además de hablar mal de sus amigos.

La muchacha lo sorprendió en flagrancia pegando carteles por la calle Costa y decidió llamar al número de emergencias, lo que permitió la llegada de agentes que iniciaron la intervención.

El tipo la insultó a ella y a los oficiales, por lo que lo arrestaron y entregaron al Juez Cívico para la sanción correspondiente.