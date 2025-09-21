Encuentran muerto a un hombre en un charco, aún no se sabe quién es

Durango, Dgo

El cuerpo sin vida de un hombre, que hasta el momento no ha sido identificado, fue encontrado la tarde de este domingo en un charco de agua en la colonia La Moderna.

Vecinos reportaron el hallazgo a las 14:00 horas al número de emergencia 911. De acuerdo con el reporte, la persona estaba tirada boca abajo en un charco y aparentemente no tenía signos vitales, además de que despedía un mal olor.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja, la Policía Municipal y la Policía Estatal, así como personal de la Fiscalía y Servicios Periciales. Al llegar, confirmaron que en la calle Naranjo, entre las calles Chihuahua y Veracruz, se encontraba el cuerpo de un hombre sin vida. El fallecido fue descrito como de complexión delgada, piel blanca, con pelo corto de color negro.

Durante la inspección del área, se observó que el hombre presentaba un golpe en la parte frontal derecha del cráneo y un hematoma en un ojo. De manera extraoficial, se presume que la causa de la muerte pudo haber sido un infarto agudo al miocardio.

El Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y tratar de identificarlo.