Identifican al motociclista fallecido anoche cerca del 15 de Octubre

Durango, Dgo.

Es un motociclista de 33 años de edad quien murió anoche al ser víctima de un accidente del tipo derrape en la salida a Zacatecas, cerca del poblado 15 de Octubre; sus familiares lo identificaron tras enterarse del incidente y no lograr contacto con la víctima.

Se trata de Leobardo Alberto Duarte Sornia de 33 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en la calle Miguel Barraza de la colonia Asentamientos Humanos.

Como Contacto Hoy le informó, el desafortunado accidente ocurrió el sábado cerca de las 19:30 horas entre la localidad mencionada y el Puente Dalila, cuando el muchacho conducía una Itálika FT-150.

Todo indica que perdió el control al circular demasiado cerca de la maleza de un costado, lo que le hizo caer aparatosamente.

Testigos avisaron a través del número de emergencias y al sitio llegó personal de la Cruz Roja Mexicana que nada pudo hacer por la víctima, pues ya no contaba con signos vitales.