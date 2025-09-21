Muere joven motociclista tras caer en la salida a Zacatecas

DURANGO, DGO.

Un joven motociclista perdió la vida de manera instantánea luego de derrapar en su vehículo sobre la carretera a México, a la altura del poblado 15 de Octubre. La identidad de la víctima aún se desconoce.

Según la información preliminar, el joven manejaba en zigzag por la carretera cuando, aparentemente, su moto se atoró con las ramas de maleza, a la orilla de la carretera, lo que provocó su caída.

Al lugar de los hechos acudieron paramédicos de la Cruz Roja y el Sistema de Emergencias Médicas (SEEM), quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y aplicaron el desfibrilador durante diez minutos, pero no fue posible reanimarlo, por lo que fue declarado sin vida.

El Agente del Ministerio Público fue notificado y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley y determinar la causa de muerte, la cual se presume fue un trauma de tórax.