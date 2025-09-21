Muere motociclista tras ser impactado por una pick up

Canatlán, Dgo.

Un hombre adulto murió este sábado por la tarde al ser embestido por una camioneta tipo pick up cuando circulaba en su motocicleta por la carretera Durango – Parral.

La víctima perdió la vida de forma instantánea tras el fuerte golpe, tras el cual quedó tirado sobre la conta asfaltica.

Los hechos ocurrieron a la altura del puente El Sauz, en el tramo Cerro Gordo – J. Guadalupe Aguilera, ya en territorio de Canatlán.

Ahí una Ford F-150 impactó de lleno al motociclista, que iba en una unidad motriz de bajo cilindraje.

Tras el percance se solicitó apoyo de los cuerpos de emergencia, pero ya nada se pudo hacer por la víctima, que perdió la vida de forma instantánea.

Se esperan, en breve, más datos de las personas involucradas en este hecho, atendido por personal de la Cruz Roja Mexiana y Policía Municipal de Canatlán.