Por poco se desnuca al echarse un baile de 20 pesos en el segundo piso del Mercado

Durango, Dgo.

Un hombre adulto resultó lesionado en la región craneal al ser víctima de una caída cuando bailaba en la parte alta del mercado Gómez Palacio, en la zona de cantinas y bares.

El lesionado es el señor José Agustín H., de 49 años de edad, quien fue atendido por personal de la Cruz Roja Mexicana,a que acudió tras un llamado realizado por el propio personal del lugar.

Los hechos se dieron el sábado por la tarde, cuando el ya mencionado disfrutaba de un buen baile, pero perdió el equilibrio y se fue de espalda hacia el piso.

Entre meseras y otros asistentes le ayudaron a levantarse y, cuando notaron que tenía sangre en la cabeza, llamaron al número de emergencias para solicitar asistencia médica.

Personal de la Cruz Roja Mexicana llegó y descartó que la lesión craneal fuera grave, por lo que el afectado decidió retirarse de ahí por su propio pie, aunque con algunas recomendaciones.