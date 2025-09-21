Quedó prensado al volcar de madrugada en su Ford F-250

Durango, Dgo.

Un hombre de 33 años de edad fue rescatado de entre los hierros retorcidos de su camioneta, en cuyo interior quedó prensado al volcar en el primer tramo de la carretera Durango – Parral.

Se trata de Seantiel Eduardo Vargas de 33 años de edad , quien al momento del percance conducía una camioneta Ford F-250 que quedó de costado tras impactar contra estructuras de concreto del distribuidor vial ubicado en esa zona.

Fue poco antes de las 04:00 horas cuando se solicitó apoyo médico y de rescate en ese lugar, justo a la altura del C5, por lo que al sitio llegó personal tanto de la Cruz Roja Mexicana como de la Dirección Municipal de Protección Civil.

Al llegar, se encontraron con la víctima imposibilitada para salir, por lo que se usaron herramientas hidráulicas para lograr la extracción del automovilista.

Una vez que esto se logró, el varón fue estabilizado y, en ambulancia, trasladado al Hospital General 450 para su atención médica.

Todo indica que el lesionado, y único ocupante de la F-250, se quedó dormido al volante y que eso ocasionó el percance.