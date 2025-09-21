Se robó dos de Buchanan’s; se canceló la fiesta, lo agarraron al salir

Durango, Dgo.

Un sujeto de unos 45 años de edad fue detenido cuando intentaba escapar del robo de dos botellas de whisky, cometido en un centro comercial ubicado en el bulevar de la Juventud; el tipo llevó consigo unas pinzas para cortar los sensores y eludir a la vigilancia.

El asegurado es Óscar Michel R., cuyo arresto en poder de los bienes robados fue realizado por personal de la Policía Municipal al exterior de la tienda Alsuper ya mencionada.

Fue el sábado por la noche cuando el tipo ingresó al establecimiento portando una “mariconera” en cuyo interior colocó alojó las dos botellas de la marca Buchanan’s, cada una con un valor de 789.90 pesos.

Antes de ello, usó unas pinzas de corte para romper los sensores de las mismas, las ocultó en el bolso ya mencionado y se dirigió a la salida.

Sin embargo, el personal de prevención ya había notado su conducta y pedido apoyo policial, por lo que los oficiales se trasladaron y procedieron al arresto una vez que se hizo el señalamiento directo.