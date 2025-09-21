Volcadura deja un lesionado

Vicente Guerrero, Dgo

Un aparatoso accidente vial registrado cerca de las 12:30 de la noche de este sábado en el bulevar Vicente Guerrero dejó como saldo una persona lesionada.

El incidente ocurrió a la entrada del municipio, cuando el conductor de un vehículo Chevrolet Malibú de color negro, con placas de Durango, perdió el control de la unidad y se impactó.

Al lugar acudieron rápidamente paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al automovilista. Tras ser valorado en el sitio, fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, lo que pudo haber sido la causa principal del siniestro.

Personal de la policía municipal tomó conocimiento del hecho y realizó el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades