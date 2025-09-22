¿Doña Cuquita, “estrenando novio” a sus 79?

Victoria de Durango, México — En los últimos días han circulado rumores en redes sociales afirmando que María del Refugio “Cuquita” Abarca, viuda del ícono del ranchero Vicente Fernández, habría sido vista estrenando novio, luego de asistir al concierto de su hijo Alejandro Fernández. Los reportes señalan que a sus 79 años fue captada muy cariñosa con un hombre que la abrazaba y hasta le dio besos en la mejilla.

Lo que dicen los medios

Según Unitel, Cuquita apareció en el concierto acompañada de un hombre “misterioso” con el que intercambió abrazos y besos afectuosos. Algunos titulares en México aseguraban que “estrenaba novio a cuatro años de la muerte de Vicente Fernández.” Sin embargo, medios que han indagado en la historia reportan que el hombre en cuestión no es un nuevo amor romántico, sino su hermano, llamado Javier, con quien Cuquita mantuvo ese gesto afectuoso.