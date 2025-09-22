Hermanas adolescentes robaron en Walmart; su papá pagó la cuenta pero pidió que las detuvieran

Durango, Dgo.

Un par de hermanas adolescentes, de 15 y 16 años de edad, fueron detenidas tras cometer el delito de robo en una tienda Walmart; tras su aseguramiento, le llamaron a su papá, que pagó el monto de lo robado al establecimiento, pero se sumó a la petición de su arresto.

Las adolescentes involucradas en el atraco son J. M., y N. M., quienes son estudiantes y viven en una colonia cercana a Walmart El Edén, lugar en el que ocurrió el atraco.

Según el informe, ambas entraron al establecimiento y comenzaron a colocar entre sus pertenencias mercancía de distintos tipos. Luego, se dirigieron a la salida, pero sin pagarla, por lo que los vigilantes las abordaron.

Una vez sorprendidas, el personal del lugar llamó a la Policía Municipal y ellas, a su padre, para que las rescatara.

El señor arribó al lugar y asumió la responsabilidad económica del atraco, pero respaldó la necesidad de un arresto administrativo, por lo que ambas fueron detenidas y llevadas a celdas de la Dirección Municipal de Seguridad Pública para cumplir con un encierro máximo de 36 horas.

Tras acordar dichas medidas, la tienda declinó a proceder penalmente, por lo que todo quedó en una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno.