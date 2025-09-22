Joven motociclista de 19 años falleció en la Supercarretera embestido por un auto

Pueblo Nuevo, Dgo.

Un joven de 19 años de edad murió en la Supercarretera Durango – Mazatlán al ser víctima de un accidente de tránsito en el que también estuvo involucrado un automovilista, que fue detenido en lo que se deslindan responsabilidades.

El occiso es Pedro David Guevara González de 19 años de edad, quien al momento del percance conducía una motocicleta Vento.

Mientras que el automovilista involucrado es Edwin Patricio, conductor de un Toyota Yari de color rojo, modelo 2017, que tuvo un encontronzo con la unidad motriz de menor tamaño.

Los hechos ocurrieron a eso de las 20:00 horas del domingo en el kilómetro 118 de la mencionada vía de comunicación, sin que de momento se tengan mayores detalles acerca de las circunstancias en las que se dio.

Tras el fuerte impacto, el propio automovilista llamó al número de emergencias para solicitar asistencia médica y, cuando llegaron los paramédicos, ya no encontraron signos vitales en la víctima.

Del caso quedó encargada la Fiscalía General del Estado, que trasladó los restos de la víctima al Servicio Médico Forense, mientras que el conductor del coche quedó en manos del agente del Ministerio Público.