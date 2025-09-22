Presas de Durango al 47.1% de capacidad total

Victoria de Durango, Dgo

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Durango ha publicado un informe detallado sobre las condiciones climáticas y los niveles de las presas en el estado, con datos registrados el domingo, 21 de septiembre de 2025.

Temperaturas y Precipitaciones

El reporte, emitido por la Subdirección Técnica y el Departamento de Meteorología e Hidrología de CONAGUA, muestra una variedad de condiciones en la región. La estación que registró la precipitación más alta fue la Presa San Gabriel en Ocampo, con 15.0 mm de lluvia. Otras áreas con precipitación notable incluyen El Real en Tamazula (6.0 mm), Súchil (3.4 mm) y Santa Barbara en Durango (2.0 mm).

En cuanto a las temperaturas, la más alta se registró en El Real, Tamazula, con 35.0 °C, seguida de la Presa San Gabriel en Ocampo con 34.0 °C. La temperatura más baja fue de 7.0 °C en La Rosilla, Guanaceví.

Situación de las Presas

El informe también detalla el estado de las principales presas de la región. El almacenamiento total de todas las presas es de 1,841.562 Mm³, lo que representa el 47.1% de su capacidad total.

La Presa Lázaro Cárdenas tiene un almacenamiento actual de 1,168.191 Mm³, lo que corresponde al 39.5% de su capacidad. Se registró un derrame de 21.554 m³/s y no hubo extracción .

La Presa Francisco Zarco se encuentra al 65.9% de su capacidad, con un almacenamiento de 203.855 Mm³ .

. La Presa Guadalupe Victoria está casi al 95% de su capacidad, con un almacenamiento de 80.231 Mm³ .

. La Presa Peña del Águila está al 109.7% de su capacidad, con un almacenamiento de 30.651 Mm³ .

. La Presa Caboraca está ligeramente por encima de su capacidad, al 100.8%, con un almacenamiento de 45.351 Mm³ .

El documento de CONAGUA señala que la evolución de almacenamiento total en las presas del estado fue de 25.527 Mm³, con una extracción total de 103.707 m³/s .