Se roban 512 vehículos en un año en Durango, según TResearch

Durango, Dgo

Un total de 512 vehículos fueron robados en el estado de Durango en un periodo de un año, de agosto de 2024 a agosto de 2025, según una encuesta reciente de la consultora TResearch y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La cifra, que corresponde al último año, revela un panorama de la incidencia delictiva en la entidad. La información recabada por la casa encuestadora se basa en los datos oficiales del INEGI, lo que le da un respaldo a la cifra presentada.