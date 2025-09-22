Usar el celular al conducir la infracción más común en Durango

Durango, Dgo

La Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) ha dado a conocer los resultados de su trabajo realizado por la Subdirección de Policía Preventiva y la Subdirección de Policía Vial, en la semana del 15 al 21 de septiembre de 2025.

En cuanto a la Policía Preventiva, se realizaron 115 remisiones por faltas administrativas. Además, cuatro personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por presuntos delitos: una por lesiones, dos por robo a negocio y una por robo a vehículo.

Por su parte, la Policía Vial reportó un total de 687 infracciones. De ellas, 41 fueron por usar el teléfono celular al conducir y 234 por pasarse la luz roja.

En los operativos anti-alcohol, se realizaron 26 infracciones a conductores en estado de ebriedad, con 3 casos de primer grado y 23 de segundo grado.

Finalmente, la Unidad Especializada en Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género (UNIPAV) brindó un total de 152 auxilios, de los cuales 131 corresponden a violencia familiar y 21 a violencia de pareja.