Al 96% obras adicionales de conservación de carreteras: SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, informa que las obras adicionales de conservación, que se ejecutan en 129.5 kilómetros de la red carretera federal registran un avance físico de 96 por ciento y se concluirán este mismo mes.

La SICT, que conduce Jesús Antonio Esteva Medina, llamó a esta etapa de economías, ya que fue posible gracias a los ahorros generados en la primera etapa de conservación rutinaria conocida como Bachetón.

Estas labores adicionales se han desarrollado con la operación de siete cuadrillas integradas por 83 trabajadores y 28 equipos de maquinaria, que han dado atención a una superficie de 996 mil 300 metros cuadrados y el empleo de 93 mil 770 toneladas de mezcla asfáltica.

Cabe recordar que la primera etapa del Programa Bachetón se desarrolló del 15 de noviembre de 2024 a mayo de 2025 para atender 43 mil 903 km de carreteras federales en todo el país, a través de la conservación rutinaria.

Con la conservación periódica se da mantenimiento a la red carretera federal (más allá de las actividades rutinarias diarias) para detener el avance del daño a la infraestructura y prolongar su vida útil, a fin de garantizar seguridad y libre tránsito a los usuarios.