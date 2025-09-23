Bienestar, Educación y Salud abren el ciclo de comparecencias ante el Congreso

Diputadas y diputados locales plantearon cuestionamientos de los ciudadanos

En apego al mandato constitucional de transparencia y rendición de cuentas, el Congreso del Estado dio inicio este lunes a la glosa del tercer informe de gobierno con las comparecencias de los titulares de las Secretarías de Bienestar Social, Educación y Salud, en la que las y los diputados de la septuagésima Legislatura plantearon a los titulares de cada dependencia los desafíos por superar y los avances correspondientes al eje “Durango Solidario, Inclusivo y Bienestar Social.

David Payan, secretario de Bienestar Social; Guillermo Adame Calderón, titular de Educación en el Estado; y Moisés Nájera, secretario de Salud, pormenorizaron los logros alcanzados en los tres años de la Administración de gobierno de Esteban Villegas Villarreal.

Entre los datos aportados por los funcionarios, mencionaron la reducción de los diferentes indicadores de pobreza; el crecimiento de la Tarjeta Madre; la entrega de útiles y uniformes escolares gratuitos; el cuidado de la salud para la población estudiantil; así como el avance del programa Médico en tu Casa, los alcances de las Rutas de la Salud y transplante de órganos.

Al iniciar la etapa de cuestionamientos, la diputada Cynthia Monserrat Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, centró su pregunta en las solicitudes que realizan las personas con discapacidad, los programas que están dirigidos a ellos y si hay fecha de pensión para este sector, que representa un importante volumen poblacional altamente vulnerable.

Por parte del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Verónica González planteó el cuestionamiento al Secretario de Salud sobre el abasto de medicamento y pidió explicar qué se hace para atender esta importante necesidad de los ciudadanos.

El diputado Marín Vivanco Lira, de Movimiento Ciudadano, cuestionó al Secretario de Bienestar sobre los porcentajes de disminución de la pobreza, al de Salud sobre el procedimiento de incorporación de Durango al esquema de IMSS Bienestar y sobre el derecho al cuidado, mientras que al de Educación por los avances para retomar el esquema de Escuelas de Tiempo Completo.

En su oportunidad, el diputado Osbaldo Santillán Gómez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, cuestionó las medidas a corto plazo para subsanar estas carencias de médicos en las clínicas rurales y el alcance de los programas sociales para los habitantes de las comunidades.

La diputada Daniela Soto Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, cuestionó de qué manera ha contribuido la Secretaría de Bienestar a la disminución de los diferentes indicadores de pobreza, particularmente mediante el programa Tarjeta Madre.

El diputado Héctor Herrera Núñez, representante del Partido Verde Ecologista, cuestionó al Secretario de Educación sobre las acciones que se están implementando para combatir la deserción escolar en niños, adolescentes y sobre todo los jóvenes y, por el contrario, de qué manera se trabaja para incrementar la matrícula. Así como su conocimiento sobre el proyecto de instalación en Durango de un campus de la Universidad Rosario Castellanos.

La propia diputada presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Vázquez Chacón, se refirió a los indicadores negativos que arrojó la prueba PISA en el año 2022, cuestionando sobre la manera en que se emplearán los resultados de la recién aplicada evaluación estandarizada a estudiantes de Durango, cuyos resultados están en análisis.

En la segunda ronda de cuestionamientos por parte del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Nadia Milán Ramírez, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, cuestionó al Secretario del ramo sobre la responsabilidad del sistema de radioterapia del Centro Estatal de Cancerología y las medidas que se implementarán para que permanentemente esté en operaciones.

La intervención del diputado Noel Fernández Maturino, del Grupo Parlamentario del PRI, sirvió para preguntar al Secretario de Educación sobre los avances en la federalización de la nómina del Sistema de Telesecundarias y el total del gasto educativo.

Concluidas las intervenciones de las rondas de cuestionamientos, la Presidenta de la Mesa Directiva clausuró la sesión para citar al Pleno a la siguiente el día martes 23 de septiembre para la comparecencia dentro del eje denominado “Durango Competitivo, Próspero y de Oportunidades”, con la presencia de titulares de las secretarías de Desarrollo Económico; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Trabajo y Previsión Social; y Turismo.