CECyTED elige a sus embajadores del 30 aniversario: juventud y orgullo

52 jóvenes de todo el estado serán protagonistas del aniversario número 30 del CECyTED

Los ganadores serán imagen de las celebraciones

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (CECyTED) celebrará en el Centro de Convenciones Bicentenario (CCB) la elección de reinas y reyes de su 30 aniversario, un total de 45 alumnas y 7 jóvenes varones participaran con entusiasmo, representando a los diferentes planteles CECyTE y de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) del estado, este evento se enmarca como el inicio de las actividades conmemorativas de los 30 años de vida de la institución, así lo detalló el director general Cuauhtémoc Armas Enríquez.

Las y los participantes demostrarán no solo su presencia y belleza, sino también sus talentos, virtudes y valores, cada estudiante representará con orgullo a su plantel y a su municipio, compartiendo la identidad cultural que los caracteriza, este espacio buscará resaltar la diversidad y riqueza juvenil que forma parte de los 70 planteles de conforman al colegio.

Los ganadores de este certamen serán nombrados embajadores de las festividades del 30 aniversario del CECyTE Durango, su responsabilidad será encabezar y representar a la institución en actividades conmemorativas, como la carrera de convivencia y la esperada cena–baile donde se coronara a los jóvenes, así como en los diferentes eventos preparados para festejar tres décadas de historia, ellos serán la imagen juvenil y simbolizarán la unidad y el espíritu de esta gran celebración.

Armas Enríquez reconoció la importancia de esta celebración como un espacio de identidad y pertenencia, subrayó que la organización de estos eventos responde al compromiso de fortalecer la trayectoria de la institución y de mantener viva la esencia que durante años ha marcado a miles de estudiantes y docentes.

Asimismo, reconoció el apoyo del gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien con su liderazgo y apoyo ha impulsado la consolidación del subsistema educativo, siendo este un pilar en el estado y un referente nacional en educación media superior gracias a la formación académica, deportiva, cultural y tecnológica, reafirmando su compromiso con la sociedad.