Equipo de investigación del ITD recibe el Premio IQuatro Editores a la mejor ponencia

El equipo de investigación conformado por la Dra. Adriana Eréndira Murillo, la Dra. Juana Hernández Chavarría y el Dr. Roberto Rojero Jiménez, del Instituto Tecnológico de Durango, obtuvo el primer lugar en ponencia dentro del 3er. Congreso Latinoamericano de Investigación en Estudios de Género, con el trabajo titulado “Explorando las habilidades del emprendimiento digital universitario con perspectiva de género”. Este reconocimiento, entregado entre 202 trabajos presentados de manera presencial y virtual, les valió el Premio IQuatro Editores a la Mejor Ponencia del Congreso.

El evento, organizado por la RED Latinoamericana en Estudios de Género (RELEG), se celebró los días 18 y 19 de septiembre en la Facultad de Trabajo Social, Sociología, Psicología y Psicoterapia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, congregando a especialistas y académicos de distintos países de la región.

La participación conjunta de las y los investigadores refleja la solidez académica y el compromiso con la innovación y la equidad de género que caracteriza al ITD, consolidando su presencia en espacios académicos internacionales y aportando nuevas perspectivas en el análisis del emprendimiento digital universitario.

Este logro reafirma el papel del Tecnológico de Durango como referente en investigación con impacto social, a través del trabajo colaborativo de sus docentes e investigadores.