La FECA organiza la “Verbena con Causa”

La Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango celebró con entusiasmo su tradicional “Verbena con Causa”, cuyo propósito es recaudar fondos en apoyo a los grupos representativos culturales y deportivos, fortaleciendo así el talento y la identidad universitaria.

En un ambiente festivo y muy mexicano, el director de la FECA, Jesús Sotelo Asef, acompañado de su equipo directivo, inauguró la “Verbena con Causa” y felicitó a los jóvenes entusiastas que, desde temprana hora, se dedicaron a organizar el evento.

Expresó que “sin duda, los universitarios nos unimos a esta noble causa que es apoyar a nuestros grupos representativos y recaudar fondos para ser utilizados en lo que requieren para sus presentaciones y competencias, las cuales realizan con un gran sentido de pertenencia y portando con orgullo la identidad universitaria”.

Posteriormente, las autoridades de la FECA recorrieron cada uno de los puestos para felicitar personalmente a los organizadores e invitar a la comunidad de la facultad a disfrutar los antojitos mexicanos preparados para la ocasión.

Así, con un festival de danza folclórica, mariachis y cantantes de música vernácula, se desarrolló la “Verbena con Causa”, que congregó a la comunidad en la explanada de la facultad.