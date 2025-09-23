Necesita Durango 1,300 mdp para mantenimiento carretero

Es lamentable la reducción que contempla el presupuesto federal para el 2026, en lo que se refiere a mantenimiento de carreteras para Durango, señaló Raúl Montelongo Nevárez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al señalar que se requieren al menos 1,300 millones de pesos para estos trabajos.

Al referirse al presupuesto federal que se envió al Congreso de la Unión en días pasados, el empresario expresó preocupación por la reducción en los recursos destinados al mantenimiento y rehabilitación de las carreteras en Durango, pues indicó que lejos de una disminución, se esperaba un incremento en estos temas.

“La verdad es que a Durango le urge ya el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras, las autoridades hablan de un 50 a un 60 por ciento de deterioro en la red carretera”, dijo, para hacer un llamado a los legisladores federales, para que puedan tratar de apoyar y mejorar un poquito el presupuesto para el estado.

Recordó que en meses anteriores se hablaba de que se requerían mil millones de pesos para el mantenimiento de las carreteras federales en el estado, para indicar que después de las lluvias que se han registrado en esta temporada, el grado de deterioro de estas vías de comunicación puede ser mayor y seguramente que se requiere un presupuesto mayor, al menos de 1,200 a 1,200 millones de pesos para mantenerlas en óptimas condiciones.

El mantenimiento de las carreteras debe ser constante, periódico, “porque las lluvias siguen y se presentan detalles”, al reconocer que los recursos que se aprobaron para este año, no se acercan a la cantidad que se requiere para cubrir este tema.