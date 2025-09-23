Planilla Unidad toma el liderazgo sindical en el ITD

Más de 500 trabajadores del Instituto Tecnológico de Durango (ITD) participaron en la renovación de su Delegación Sindical, demostrando su fuerza y compromiso.

El triunfo correspondió a la Planilla Unidad, encabezada por el Ing. José Antonio Gutiérrez Reyes, quien recibió la estafeta de manos del Ing. Samuel de la Luz Rivera Santillán, delegado saliente, de la Sección 61 Delegación D-V-36 ITD dando inicio a una nueva etapa en la vida sindical del ITD.

La ceremonia de toma de protesta contó con la presencia del Mtro. Aurelio Navarro Simental, Secretario de Asuntos Laborales, y del Ing. Marco Antonio López Ramos, Secretario de Negociaciones Laborales de la Sección 61 del SNTE, quienes asistieron en representación del Secretario General, Mtro. Armando Ávalos Arceo, encargado de formalizar la investidura del nuevo comité sindical.

Al concluir la jornada, el nuevo comité fue recibido en la Sala de Juntas de la Dirección por el Dr. Guillermo de Anda Rodríguez, director del Instituto, quien junto a su equipo de subdirectores reafirmó el respaldo institucional y el compromiso de colaboración entre autoridades y trabajadores.