Busca Canacintra un mejor cierre de año, ante falta de crecimiento económico

Se busca generar nuevos proyectos para las empresas, para tener un mejor cierre de año, pues aunque no hay empresas grandes que hayan cerrado, tampoco se tienen movimientos de inversiones extraordinarias o exportaciones, dijo la presidenta de Canacintra en el estado, Joana Soto Quintero.

Ante esta situación indicó que se tienen pláticas con Torreón, la Laguna, Mazatlán, donde se llevan a cabo varias actividades, así como también diálogo con Canacintra nacional, “estamos desdoblando información que nos permita trabajar con la Secretaría de Economía federal, buscando mejores alternativas”.

Explicó que se buscan posibles medidas que se puedan proponer para trabajar y buscar un mejor cierre de año, para indicar que se trabaja de manera normal, pero no hay un crecimiento, de ahí que se busca la generación de nuevos programas y proyectos para las empresas.

El objetivo es traer nuevas proyecciones de cómo trabajar con las empresas ancla, en zonas donde hay empresas en Durango, además de que se tiene un programa conjunto con áreas estatales, que permitirá buscar necesidades extraordinaria.