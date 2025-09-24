Empleo, talón de Aquiles de Durango: Nacho Aguado

El empleo es uno de los talones de Aquiles de Durango, a lo que se suma que la atracción de inversiones no ha sido como se esperaba, señaló Ignacio Aguado, director General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía.

Añadió que ante tal circunstancia, el gobierno federal implementó políticas públicas enfocadas a esta situación, sobre todo a Durango, con la creación de 15 puntos estratégicos a nivel nacional, de los cuales uno estará en la entidad “porque lo necesitamos, tenemos una economía deprimida y un polo de desarrollo es una delimitación territorial donde se busca traer empresas al estado”.

Explicó que en el caso de Durango, se cuenta con un espacio delimitado con este fin, que es el CLID, donde se darán incentivos a nuevas inversiones y el gobierno de México dará el acompañamiento a las empresas que buscan invertir en el país.

Recordó que las empresas interesadas en el país, buscan certidumbre, confianza, seguridad y acompañamiento en el tema de trámites, en el aspecto burocrático que todavía se tiene en México.