Exhortan a dueños de anuncios espectaculares a refrendar su permiso y mantenimiento

Exhortan a dueños de anuncios a refrendar su permiso y mantenimiento.

Poco más del 50 por ciento de anuncios han cumplido hasta el momento con esta obligación.

La Dirección Municipal de Desarrollo Urbano ha iniciado diversas acciones del cuidado de la imagen urbana, en las que destaca una campaña de exhortos a dueños de espectaculares para refrendar su permiso y mantenimiento estructural, ya que, a la fecha, solo un poco más del 50 por ciento de los propietarios han cumplido con dicha obligación.

La directora de la dependencia, Norma Angélica Miramontes Ayala, informó que se cuenta con un padrón de alrededor de 200 espectaculares en la ciudad, quienes deben cumplir puntualmente con la obligación de garantizar la seguridad a la población con el mantenimiento a sus anuncios, a través de un dictamen estructural que avale las buenas condiciones del mismo.

Con ello, se previenen posibles afectaciones a raíz de fuertes vientos o circunstancias propias de la falta de mantenimiento, por lo que, a partir del exhorto, deben ponerse al corriente o podría llegarse a la clausura de la estructura, señaló Miramontes Ayala.

Destacó que, aunado a las acciones de exhorto a dueños de espectaculares, se llevan a cabo operativos de limpieza urbana, donde se retiran pendones y mamparas sin licencia de diferentes zonas de la ciudad, sumando a esto, exhortos a personas que instalan toldos en la vía pública y obstruyen el libre tránsito.