Impulsan la salud en comunidades indígenas de Durango con nuevas capacitaciones.

Participan la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el IMSS Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Forman parte de las acciones de atención y cuidado integral en favor de infancias y juventudes

Más de mil quinientas niñas, niños y jóvenes se beneficiarán durante la primera etapa

Con la atención de 54 niñas, niños y jóvenes del Semillero Creativo de Coro, ubicado en el Comedor Escolar de la Niñez Indígena Na Joos Ga Jyasu, ubicado en la comunidad indígena de San Onofre Ejido, municipio de San José del Rincón, Estado de México, este viernes 19 de septiembre de 2025, iniciaron las acciones de las Brigadas de Salud Comunitaria, iniciativa que impulsan la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) y el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM); el IMSS Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Las Brigadas forman parte de los planes de atención integral y cuidados colectivos que impulsan los Semilleros Creativos, con el propósito de garantizar la salud física, emocional y mental de infancias y juventudes, mediante el fortalecimiento de sus derechos sociales, políticos y culturales. El objetivo es generar entornos más seguros que favorezcan su desarrollo y participación comunitaria.

Tras una ceremonia tradicional a cargo de la comunidad mazahua de San Onofre Ejido, en la comunidad de San José del Rincón, arrancó la primera etapa de la estrategia de vinculación interinstitucional, en la que más de 35 brigadas que se conforman por personal médico y de enfermería visitarán las Casas de

la Niñez Indígena de los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México e Hidalgo, para realizar acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y fomento de hábitos de vida saludable.

En el acto, el director general de Vinculación Cultural, Diego Raúl Martínez García, señaló: “Es parte de un convenio de colaboración, entre la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para poder colocar 100 Semilleros Creativos a lo largo de la República. Agradecemos la inclusión del IMSS Bienestar en este esfuerzo de coordinación entre diferentes instancias de gobierno, secretarías y autoridades, porque este es el camino para mejorar y llevar a niñas y niños un servicio tan importante como es el de la salud”.

Por su parte, la titular de la División de Gestión Social, Verónica Suárez Rienda, en representación del coordinador de Acción Comunitaria del IMSS Bienestar, Nemer Naime Sánchez-Henkel, destacó que, como parte de las brigadas, “el personal de salud brindará servicios médicos a niñas, niños y adolescentes. También incluirán actividades educativas sobre higiene, alimentación saludable, autocuidado y prevención de la violencia, con el propósito de que niñas, niños y adolescentes de estas comunidades desarrollen hábitos que fortalezcan el cuidado de su cuerpo y mente”.

En su oportunidad, el director de Operación de Casas, Comedores y Apoyos Complementarios del Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), Juan Pedro Caballero Gutiérrez, puntualizó: “No es solo un espacio donde vienen a consumir alimentos y a tener hospedaje, su objetivo principal es fortalecer la lengua, la cultura indígena mediante diversas actividades cotidianas y preservar el patrimonio cultural tangible e intangible de las casas y comedores. Esto lo hacemos mediante los promotores de lengua y cultura”.

Hacia una atención continua y preventiva

Se busca que con las Brigadas de Salud Comunitaria inicie un proceso de atención médica continua, cuya segunda fase se orientará a sesiones educativas mensuales y al seguimiento de los padecimientos identificados, mediante consultas subsecuentes en las unidades de salud del IMSS Bienestar. Con beneficio a más de mil quinientas niñas, niños y jóvenes en Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Estado de México.

En la segunda etapa, se capacitará a las Promotorías de Lenguas y Culturas Indígenas de Chihuahua, Durango, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Hidalgo y San Luis Potosí en primeros auxilios psicológicos y en la detección temprana de signos de alerta, con el propósito de fortalecer el acompañamiento emocional y contribuir a la construcción de entornos seguros para niñas, niños y jóvenes.