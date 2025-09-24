Obituario 23 de septiembre de 2025

FUNERALES HERNÁNDEZ (ANALCO)

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de la Niña María Velia García Reyes, de 71 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de la Mtra. María Magdalena Barraza Galindo, de 72 años, se despide para su cremación

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo del Sr. Luis Zúñiga Cruz, de 91 años, se despide para su cremación

En sala A se está velando el cuerpo del Sr. Ismael Montes Moreno, de 86 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En Capilla Verona se está velando el cuerpo del Joven Luis Antonio Celis Montiel, de 19 años, sus honras y sepelio están pendientes

En Domicilio conocido en Mpio. Guanacevi, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Margarita Aguirre Santellanes, 63 años, sus honras y sepelio pendientes

En Domicilio conocido en Mpio. Coneto de Comonfort, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Felipe Carmona Márquez, 98 años, sus honras y sepelio pendientes