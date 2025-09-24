Roban en una tienda de videojuegos tras romper una ventana

Durango, Dgo

Un local de videojuegos, denominado “REGER GAMES”, ubicado en la colonia Esperanza, sufrió un robo la madrugada de este martes después de que presuntos ladrones rompieran una ventana para ingresar al establecimiento.

El hecho fue reportado al número de emergencias 911 a las 05:00 de la mañana por un vecino, quien observó los vidrios rotos y la puerta de acceso de la tienda dañada.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) acudieron al lugar, en la prolongación Lázaro Cárdenas, esquina con avenida Jesús García, donde confirmaron los daños en la propiedad. Al inspeccionar el lugar, los agentes encontraron en el interior una piedra de gran tamaño, lo que sugiere que fue utilizada para romper el vidrio.

Hasta el momento, se desconoce el monto de lo robado, ya que no se pudo establecer contacto con los propietarios del negocio. Debido a la vulnerabilidad del local, la policía municipal decidió dejar a dos elementos en el lugar para resguardar la zona hasta la llegada de algún responsable.