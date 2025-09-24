Se construirán mil viviendas de Bienestar en Durango: Canadevi

En el tema de vivienda se cerrará bien el año para los desarrolladores, debido a que se registran programas gubernamentales, como el de Bienestar que tiene prevista la construcción de mil casas en la entidad que se firmó este año, informó Salvador Chávez Molina, presidente de Canadevi.

Agregó que en este momento se tienen buenas expectativas de crecimiento en el tema de desarrollo de vivienda, debido a que cerrará bien el año porque además del programa normal en este renglón, se generan otros en la entidad, tanto en esta ciudad como en la Laguna, por las Viviendas del Bienestar.

“Aunque no son propiamente un tema de desarrollo inmobiliario como tradicionalmente lo conocemos, fuimos contratados por el Instituto para construir las viviendas, es decir cambiamos de desarrolladores a constructores”, dijo.