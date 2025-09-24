Se espera una tarde calurosa en Durango

Durango, Dgo. — La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que un nuevo frente frío ingresará al norte del país, interactuando con un canal de baja presión, lo que podría generar lluvias en varias regiones. Adicionalmente, el huracán Narda y sus desprendimientos nubosos mantendrán fuertes lluvias, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente de México.
Pronóstico del Clima para la Ciudad de Durango
Para este miércoles, se espera un ambiente fresco por la mañana y caluroso por la tarde.
- Temperatura: La temperatura mínima será de entre 16 a 17°C, y la máxima alcanzará de 31 a 32°C.
- Viento: Se prevén rachas de viento de 30 a 40 km/h en gran parte del estado.
- Lluvias: Existe una probabilidad de lluvias aisladas y ligeras de 0.1 a 10 mm en la sierra occidental, y de 0.1 a 5 mm en los municipios del norte del estado.
Pronóstico Extendido
La CONAGUA ha extendido su pronóstico de lluvias y temperaturas para los próximos días:
- Jueves 25: Se esperan lluvias moderadas a fuertes en la sierra occidental del estado (10 a 50 mm) , y de ligeras a moderadas en el resto de la entidad (1 a 10 mm), incluyendo la capital. La temperatura máxima será de 28 a 29°C y la mínima de 15 a 16°C.
- Viernes 26: Se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en municipios del centro-norte y oriente del estado, incluyendo la capital (20 a 50 mm). La temperatura máxima bajará a 26-27°C, con una mínima de 14 a 15°C.
- Sábado 27: Habrá lluvias moderadas a fuertes en la sierra, centro y sureste (5 a 20 mm), incluyendo la capital, y ligeras en el resto del estado. Las temperaturas descenderán, con una máxima de 25-26°C y una mínima de 12 a 13°C.