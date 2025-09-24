Un 30 % de la red carretera federal, en mal estado: CMIC

Aproximadamente el 30 por ciento de la red carretera federal en el estado presenta daños a causa de las lluvias y por el tema de mantenimiento, mientras en el caso de la red estatal y caminos rurales, aún no se tiene una estimación de afectaciones, señaló Francisco Salazar Mendía, presidente de la CMIC Durango.

Al referirse a las condiciones en las que se encuentran actualmente las redes carreteras federal y estatal, así como los caminos rurales, después de las lluvias que se registraron en las últimas semanas, el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, puntualizó que los reportes que se tienen en cuanto a la federal, donde se han hecho trabajos marcados, se puede decir que alrededor del 30 por ciento presenta daños.

Ante tal circunstancia, indicó que se tendrá una reunión con SICT, para valorar los daños y ver lo que viene, “veremos si hay algo de inversión antes del cierre de año para poder reparar los daños que causaron las lluvias”, dijo.

Al mismo tiempo, reconoció que en la entidad el mayor problema se presenta en lo que se refiere a los caminos rurales, que son atendidos por el estado, en los cuales también se han recibido observaciones de derrumbes donde no hay pavimento.