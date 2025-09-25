Continúan conferencias y talleres en SIISTIC 2025 del ITD

El Simposium Internacional de Informática, Sistemas y TIC (SIISTIC 2025), que este año se desarrolla bajo el lema “Transformación Digital en la Era de la Inteligencia Artificial”, prosiguió sus actividades en el Aula Alejandro Guillot con un ciclo de conferencias de gran relevancia.

La jornada inició con la ponencia “Evolución de Procesos: Saltando de la Cascada al Rafting Ágil”, impartida por la Ing. Lilian Lizeth Núñez Graciano. Posteriormente, el Mtro. Ing. Édgar Enrique Castellanos Cebrera, Senior System Developer en Joysons Safety, presentó “Desarrollo de Software en la Industria Automotriz”, y el Ing. Jorge Galo Solano García expuso el tema “Tecnología en Procesos Electorales”, destacando que todos ellos son egresados del ITD.

Por la tarde, las actividades continuaron con los cursos y talleres: Introducción a la Visión por Computadora con Python y OpenCV, impartido por la Dra. Norma Alicia García Vidaña.

Herramientas de Inteligencia Artificial para Desarrollo Web, a cargo de la I.S.C. Cristabel Armstrong Arámburo. Programación Básica con Python, impartido por el Dr. Marco Antonio Rodríguez Zúñiga y el Dr. Edel Pérez Esparza.

De Cero a Héroe: Aprendiendo a Documentar el Desarrollo de Videojuegos, a cargo del M.C. Miguel Ángel Torres Aldama (Galathas) y el M.C. Sergio Valdez Hernández. Manejo de las Emociones, por el Dr. Osiris Ochoa Serrano de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones de Durango (CESMAD).

El SIISTIC 2025 consolida así su misión de fortalecer la formación académica y profesional de la comunidad tecnológica mediante la actualización, la innovación y la vinculación con distintos sectores.