Fortalece FECCED mecanismos de cooperación internacional contra la corrupción

Durango, Dgo

Con el objetivo de reforzar los esfuerzos en el combate a la corrupción a través de la colaboración internacional, el fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado de Durango (FECCED), Noel Díaz Rodríguez, participó en un encuentro estratégico con representantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Sección Anticorrupción de la Embajada de los Estados Unidos en México.

Durante la reunión, a la que también asistieron fiscales anticorrupción de diversas entidades federativas, se acordó la creación de un grupo de enlace permanente, que será responsable de dar seguimiento a los acuerdos establecidos en materia de cooperación técnica y operativa.

Uno de los principales logros del encuentro fue el compromiso de implementar un programa de capacitaciones conjuntas, orientado al fortalecimiento de las habilidades en investigación especializada, así como al reforzamiento de los protocolos para el intercambio seguro y confidencial de información entre las instituciones participantes.

El fiscal Noel Díaz Rodríguez destacó la importancia de la colaboración internacional como un elemento clave para el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia en el país. “La capacitación especializada es esencial para el desarrollo de técnicas de investigación más sólidas, lo que se traduce en acciones más eficaces en el combate a la corrupción”, subrayó.

Asimismo, enfatizó que el trabajo coordinado con organismos internacionales no solo incrementa las capacidades técnicas y operativas de las fiscalías, sino que también contribuye a la construcción de una estrategia integral y sostenida contra este fenómeno que tanto afecta a las instituciones públicas.

Con este tipo de iniciativas, la FECCED reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, consolidando alianzas que permiten enfrentar la corrupción de manera más efectiva y con una visión global.