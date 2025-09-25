Gestionan predio nuevo para enfrentar crisis de vivienda en Durango

Durango, Dgo.

Ante la creciente crisis de vivienda que afecta a cientos de familias en la capital duranguense, el Movimiento Antorchista anunció avances significativos en la gestión de un nuevo predio que podría ofrecer una alternativa real para el acceso a lotes habitacionales con servicios básicos.

Durante una asamblea realizada el pasado fin de semana con solicitantes de vivienda, líderes de la organización social informaron sobre los esfuerzos en curso para concretar la adquisición del terreno, así como para introducir infraestructura esencial —agua potable, electricidad y drenaje— en distintas colonias populares de la ciudad.

Martín González Ávila, dirigente del Movimiento Antorchista en el municipio de Durango, explicó que la iniciativa responde a la urgencia de atender el déficit habitacional, agravado por la falta de terrenos urbanizados a precios accesibles y la escasa respuesta institucional. “La situación es difícil, los precios de la vivienda son inalcanzables para la mayoría de las familias trabajadoras. Por eso, en Antorcha no nos esperamos; nos organizamos y actuamos”, señaló.

González Ávila subrayó que la lucha por vivienda digna no es temporal ni improvisada. “Nuestra lucha no es esporádica, es permanente. Cada reunión, cada gestión ante las autoridades, cada aportación de nuestros compañeros es un paso firme para conquistar el derecho a un patrimonio familiar”, afirmó.

La falta de políticas públicas eficaces en materia de vivienda y la creciente especulación inmobiliaria han convertido el acceso a un lote propio en un desafío para amplios sectores de la población. En este contexto, el Movimiento Antorchista se posiciona como una alternativa de organización y presión social para hacer valer este derecho fundamental.

Con la posible adquisición del nuevo predio y la ampliación de servicios en zonas marginadas, la organización reafirma su compromiso con la lucha organizada, que permita a más familias acceder a condiciones de vida dignas y estables.