Jovencita de 18 años murió y sospechan que tenía sarampión

Mapimí, Dgo.

Autoridades investigan a detalle la muerte de una joven originaria de Chihuahua por aparente sarampión; la víctima era una jornalera agrícola con estancia temporal en Durango, pero se desconoce si adquirió la enfermedad en esta o en su entidad de origen.

La fallecida es la joven Catalina Cruz Cuevas de 18 años de edad, cuya defunción se confirmó en una clínica del Sector Salud ubicada en Ceballos, municipio de Mapimí.

La joven, originaria del municipio chihuahuense de Guachochi, estaba en Durango trabajando como jornalera agrícola y, según trascendió, es parte de una comunidad en la que, en días recientes, se confirmó un brote de sarampión.

El miércoles se agravó su cuadro de malestares, por lo que un muchacho que ya está en cuarentena (su novio de 22 años), la llevó al centro médico.

Dados los indicios de sarampión, se aplicaron todos los protocolos necesarios e iniciaron las maniobras para estabilizar a la paciente, pero unas horas después de su ingreso perdió la vida.