Pide Canaco reformas para proteger a infantes y jóvenes

Como parte de una sociedad me preocupan esas cuestiones que suceden con menores de edad, que se someten a este tipo de cirugías y ponen en riesgo su vida, debemos pedir a las autoridades que busquen las reformas necesarias para proteger a la infancia y juventud en estos casos, dijo el presidente de Canaco en Durango, Sergio Sánchez López.

Al referirse al fallecimiento de una adolescente, después de una cirugía estética, el empresario puntualizó que “como presidente de una cámara y parte de una sociedad, me preocupan estas situaciones que se presentan con menores de edad, en las cuales se someten a este tipo de cirugías y ponen en riesgo su vida”.

Agregó que ante tal circunstancia, es necesario pedir a las autoridades, a los legisladores, que busquen las reformas necesarias para poder proteger a las infancias y a los menores de estas situaciones.

En cuanto a la falta de consentimiento del padre de la menor, para que se realizara la cirugía, el empresario insistió en que es necesario que se investigue muy a fondo este caso, pues insistió en que es lamentable que una menor de edad haya perdido la vida en tales situaciones, a lo que se suman problemas de comunicación entre la madre y el padre.

“Hay varias cosas que como parte de la sociedad nos consternan, como personas, como empresarios, como líderes, nos toca comprometernos con la sociedad para pedir que realmente se investigue a fondo este caso y que sea veraz la información que se dé al respecto”, dijo finalmente.