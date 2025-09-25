Policía Municipal fomenta la prevención del bullying en el CBTIS 130

Durango, Dgo

Como parte de las acciones para fortalecer la cultura de la prevención y la sana convivencia escolar, elementos de la Policía Municipal, a través de la Subdirección de Vinculación Social, impartieron la conferencia “El Bullying no es un juego” en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 130.

Durante la actividad, los oficiales abordaron con los estudiantes las consecuencias emocionales, sociales y legales que el acoso escolar puede generar, tanto en víctimas como en agresores. Además, ofrecieron orientación sobre cómo identificar, prevenir y actuar frente a situaciones de bullying dentro y fuera del entorno escolar.

La conferencia forma parte de un programa preventivo que la corporación municipal implementa de manera permanente en instituciones educativas del municipio, y que incluye también pláticas sobre “Hábitos de Seguridad”, con el objetivo de dotar a los adolescentes de herramientas prácticas para su protección personal y emocional.

Los policías destacaron que el bullying no debe normalizarse, ni considerarse un juego, ya que puede derivar en problemas graves de autoestima, deserción escolar e incluso en situaciones de violencia más complejas. Por ello, invitaron a los jóvenes a fomentar el respeto, la empatía y el diálogo como valores fundamentales para una sana convivencia.

El personal de la Subdirección de Vinculación Social reafirmó su compromiso con la comunidad estudiantil y reiteró que estas acciones continuarán desarrollándose en diversas escuelas, como parte de una estrategia integral de prevención del delito y promoción de entornos escolares seguros.