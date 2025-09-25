Prevén lluvias y descenso de temperatura para Durango este fin de semana

Durango, Dgo.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha pronosticado un incremento en la probabilidad de lluvias de moderadas a muy fuertes para gran parte del estado de Durango durante los próximos días, debido a los efectos del monzón mexicano, inestabilidad atmosférica y otros fenómenos meteorológicos.

Para este jueves, se esperan lluvias de moderadas a fuertes, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, principalmente en la sierra occidental y los municipios del norte del estado. En el resto de la entidad, incluida la capital, se pronostican lluvias aisladas que podrían alcanzar los 5 milímetros. En la ciudad de Durango, el ambiente se mantendrá caluroso por la tarde, con una temperatura máxima de hasta 30 °C y una mínima fresca al amanecer de 14 °C.

El pronóstico extendido indica que las precipitaciones se intensificarán significativamente el viernes 26 de septiembre, con pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes, de 20 a 50 milímetros, en la sierra occidental, así como en el centro, norte y oriente del estado. Para la capital, se esperan lluvias de 5 a 10 milímetros ese día.

Durante el fin de semana, las condiciones de lluvia continuarán, aunque con menor intensidad. Para el sábado se esperan lluvias ligeras a moderadas en la mayor parte de la entidad, mientras que el domingo las lluvias moderadas a fuertes se concentrarán nuevamente en la mayor parte del territorio estatal, a excepción de la Región Lagunera.

Además de las lluvias, se anticipa un ligero descenso en las temperaturas máximas para el fin de semana en la capital, que oscilarán entre los 26 y 28 °C, con mañanas más frescas, marcando mínimas de 12 a 13 °C. También se esperan rachas de viento moderadamente fuertes, de hasta 40 km/h, durante la jornada del viernes.

Estas condiciones son generadas por la combinación del monzón mexicano, una circulación ciclónica y la presencia del frente frío núm. 4 como estacionario sobre el norte del país. Se recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.