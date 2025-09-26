Avanzan actividades del SIISTIC en el ITD

El Simposium Internacional de Informática, Sistemas y TIC (SIISTIC 2025) continúa desarrollándose en el Instituto Tecnológico de Durango bajo el lema “Transformación Digital en la Era de la Inteligencia Artificial”, con la participación de la Asociación de Sistemas Computacionales, Informática y TIC (ACISTI).

En el Hackathon más de 50 estudiantes aceptaron el reto de identificar una problemática actual en el contexto del ITD y proponer soluciones mediante el desarrollo de software. Tras 24 horas de intensa labor los equipos avanzaron hacia la culminación de sus proyectos, acompañados por la mentoría de docentes y asesores de las academias de Sistemas.

Esta dinámica busca fortalecer el aprendizaje práctico , además de abrir la posibilidad de generar propuestas que deriven en proyectos de servicio social, residencias profesionales o mejoras institucionales.

Durante la mañana del jueves, el concurso de Programación se desarrolló con gran participación estudiantil. Los competidores debían resolver cuatro problemas sin acceso a internet, lo que puso a prueba su lógica, capacidad de análisis y dominio técnico.

Asimismo, por las tardes continúa la programación de talleres y cursos de capacitación.

Con estas actividades, el SIISTIC 2025 reafirma su propósito de impulsar el talento, la innovación y el aprendizaje integral de las y los estudiantes del Departamento de Sistemas y Computación.