Detectan extracción ilegal de bentonita en Cuencamé

Profepa clausura predio en el ejido Severino Ceniceros

Por realizar actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización ambiental y por remover vegetación en una superficie estimada de 2.93 hectáreas con el propósito de extraer material pétreo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró todas las actividades en un predio ubicado en el ejido General Severino Ceniceros, municipio de Cuencamé.

El pasado 11 de septiembre inspectores de la Profepa, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), acudieron al lugar antes referido y constataron la remoción de vegetación xerófila en una superficie de 2.93 hectáreas, con el propósito de extraer bentonita.

Al momento de la diligencia no se presentó la autorización emitida por la Semarnat para realizar el cambio de uso de suelo forestal, situación que derivó en la imposición de la medida de seguridad consistente en la clausura total temporal del proyecto. En el sitio no se encontraron máquinas ni equipo en operación.

La Profepa inició el procedimiento administrativo correspondiente, al considerar que las actividades detectadas constituyen un probable delito contra el ambiente y la gestión ambiental, de acuerdo con el Código Penal Federal y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.